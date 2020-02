Bărbatul resuscitat pe Aeroport a murit la spital Barbatul a fost resuscitat chiar in aerogara, timp de peste 40 de minute. „Pacientul era deja in stop, s-au efectuat manevre de resuscitare avansata. Supozitia a fost de infarct miocardic. Dupa mai multe manevre, echipa a reusit sa restabileasca activitatea mecanica a cordului. Pacientul a inceput sa aiba puls, ramanand insa inconstient si fara respiratie. A fost transportat la Institutul de Boli Cardiovasculare in vederea efectuarii unei angiograf (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

