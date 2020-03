Stiri pe aceeasi tema

- Al 31-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, fiind vorba despre un barbat de 42 de ani din Iasi, revenit din Venetia. ”Caz 31 – un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat in aceasta dimineata, al 31-lea caz la nivel national. Este vorba de…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca italianul confirmat cu coronavirus era bolnav cand a ajuns pe teritoriul Romaniei și „a plecat pe o perioada de acalmie”.„Contactul (romanului confirmat cu infecție…

- Un sucevean care s-a intors din Italia și care prezinta simptome de coronavirus a fost izolat in secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Potrivit șefei Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, persoana suspectata a venit din alta zona…

- Un asistent medical care lucreaza in Germania este suspect de infectie cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 25 de ani, a ajuns in aceasta dimineata la UPU Resita, de unde a fost transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara.

- Medicii din Iași care au preluat-o pe suceveanca venita din China, care s-a plans de simptome de gripa și i s-au recoltat analize pentru coronavirus, acuza dureri de cap și tușea. „Avand in vedere legatura cu zona geografica respectiva trebuie sa excludem coronavirus”, spun medicii.Profesoara…