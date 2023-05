Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov l-au retinut, sambata, pentru 24 de ore pe barbatul care si-a sechestrat, timp de peste 24 de ore, fetita de cinci ani, intr-o locuinta din Chiajna, eliberand-o dupa negocieri si interventii ale autoritatilor. El este cercetat pentru infractiuni de lipsire de libertate, amenintare…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, spune, vineri, ca polițiștii care au eliberat-o pe fetița in varsta de 5 ani, sechestrata de propriul tata, sunt „eroi”, „adevarații oameni ai Poliției Romane”.„Felicit polițiștii care ne-au dovedit tuturor ca nicio misiune nu este prea grea atunci cand te dedici…

