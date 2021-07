Bărbatul dat dispărut după ce o barcă cu 9 persoane s-a răturnat în Dunăre a fost găsit mort Tanarul de 21 de ani, dat disparut dupa ce o barca in care se aflau noua oameni s-a rasturnat duminica in Dunare, in zona Corabia, județul Olt, a fost gasit mort. Potrivit ISU Olt, cel care conducea ambarcatiunea era sub influenta bauturilor alcoolice, iar barca ar fi avut doar patru locuri. Celelalte opt persoane se afla in […] The post Barbatul dat disparut dupa ce o barca cu 9 persoane s-a raturnat in Dunare a fost gasit mort appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Tanarul de 21 de ani, dat disparut dupa ce o barca in care se aflau 9 persoane s-a rasturnat duminica in Dunare, in zona Corabia, județul Olt, a fost gasit mort. Potrivit ISU Olt, cel care conducea ambarcatiunea era sub influenta bauturilor alcoolice, iar barca ar fi avut doar patru locuri.

