Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din India, despre care se crede ca ar fi fost liderul celei mai numeroase familii din lume, a murit la varsta de 76 de ani in statul indian Mizoram, informeaza luni BBC. Ziona Chana, liderul unei secte religioase care practica poligamia, a murit duminica si a lasat in urma lui 38…

- Un barbat din India, despre care se crede ca ar fi fost liderul celei mai numeroase familii din lume, a murit la varsta de 76 de ani in statul indian Mizoram, informeaza luni BBC. Ziona Chana, liderul unei secte religioase care practica poligamia, a murit duminica si a lasat in urma lui 38 de sotii,…

- A murit barbatul care zicea ca are cea mai mare familie din lume: 38 de soții, 89 de copii și 36 de nepoți. Ziona Chana era din India, avea 76 de ani și era liderul unei secte religioase care practica poligamia pentru barbați și a fost fondata de bunicul lui Chana in 1942. Vestea morții... View Article

- Ziona Chana, seful unei secte religioase care practica poligamia, a murit duminica, la varsta de 76 de ani, in statul indian Mizoram. Considerat liderul celei mai numeroase familii din lume, barbatul a lasat in urma sa aproape 40 de soții și peste 90 de copii, informeaza BBC.Vestea morții sale a fost…

- Medicii au declarat ca starea sa de sanatate s-a deteriorat acasa, in satul sau, Baktawng Tlangnuam. El a fost dus de urgenta la spital duminica seara, unde a fost declarat mort la sosire. Este greu de spus daca Chana a fost intr-adevar seful celei mai mari familii din lume, deoarece exista altii care…

- Ziona Chana, seful unei secte religioase care practica poligamia, a murit duminica, la varsta de 76 de ani, in statul indian Mizoram. Acesta a fost capul celei mai mari familii din lume, avand 38 de sotii, 89 de copii si 36 de nepoti. Acesta suferea de diabet si hipertensiune.

- Un barbat a deschis focul duminica dimineata în strada într-o comuna de lânga Roma, omorând un om în vârsta si doi copii, un incident mai rar întâlnit în Europa, transmite Reuters, citând autoritatile locale din Ardea. Atacatorul a…

- Marina indoneziana a anuntat ca a gasit submarinul care a disparut in largul Bali si a confirmat ca toti cei 53 de membri ai echipajului au murit, informeaza AFP, dpa si Reuters. Submarinul, rupt in trei bucati si care a fost dat disparut miercuri, a fost gasit pe fundul marii in largul Bali,…