- David DePape, barbatul identificat de poliție ca fiind cel care l-a atacat cu un ciocan pe Paul Pelosi, soțul președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, in locuința din San Francisco a cuplului, avea asupra lui o geanta care conținea, printre altele, mai mulți „șoricei”, informeaza CNN citand…

