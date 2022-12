Un barbat care a incercat sa rapeasca doua femei, in municipiul Brasov a fost depistat si arestat preventiv. Agresorul este acuzat de tentativa de lipsire de libertate si loviri sau alte violente. Incidentul a avut loc in noaptea de 1 spre 2 decembrie. La acel moment, barbatul ar fi atacat doua femei, cele doua tentative avand loc la scurt interval de timp, in zona strazilor Paraului si Muncii. Agresorul le-ar fi pus celor doua victime mana la gura, le-ar fi imobilizat ambele brate si le-ar fi tras de par. Una dintre femei a suferit leziuni care au necesitat mai multe zile de ingrijiri medicale…