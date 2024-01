Stiri pe aceeasi tema

- Pe o cursa TAROM Bruxelles-Otopeni efectuata cu un avion Boeing 737-700 a avut loc un incident periculos. Un barbat a reusit sa treaca de controlul de securitate din Bruxelles cu o lama de ras pe care ar fi ascuns-o sub limba.

- Un minor de 14 ani, elev in clasa a VII-a la o scoala din municipiul Galati, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna", dupa ce le-a dezvaluit politistilor ca a ascuns un cutit in toaleta scolii unde invata, cu intentia de a se razbuna pe mai multi colegi.

- Cel mai periculos infractor al Ecuadorului, liderul gruparii Los Choneros, a disparut din inchisoarea in care era detinut, au anuntat duminica autoritatile, care au lansat o operatiune pentru a-l localiza, relateaza Reuters.

- Crima oribila s-a petrecut sambata, in municipiul Petroșani.Femeia in varsta de 31 de ani era medic veterninar, și din primele informații se pare ca aceasta a fost ucisa chiar in cabinetul in care lucra.Medicii ajunși la fața locului au resuscitat victima minute in șir, insa n-au reusit sa o readuca…

- Un radauțean a ajuns sa fie internat la psihiatrie dupa ce a vrut sa se sinucida pentru ca l-a lasat iubita și a pierdut 500 de euro la pacanele. El a fost gasit de polițiști in parcul central din Radauți langa o banca cu un siret legat de gat. Tot el sunase la 112 sa […] The post Radauțean internat…

- In urma cu o zi, o femeie a murit in chinuri groaznice dupa ce a fost incendiata de propriul nepot. Tragedia s-a produs in scara blocului, iar un martor a luat parte la scenele ingrozitoare. Femeia a facut declarații despre ceea ce a vazut, menționand ca putea și ea sa fvie victima barbatului.

- Un pilot aflat in timpul liber a incercat sa opreasca, in timpul zborului, motoarele unui avion de tip Embraer 175 apartinand companiei Alaska Airlines. Echipajul a reușit sa-l imobilizeze pe atacator, iar acesta a fost arestat de poliție și inculpat pentru 83 de capete de acuzare de tentativa de omor.…

- O femeie in varsta de 42 de ani din Adjud a obținut luna trecuta un ordin de protecție impotriva fostului sau iubit, atat pentru ea, cat și pentru fetițele sale. Agresorul avusese mai multe ieșiri violente fața de aceasta in decursul timpului, insa dupa ultimul episod, partea vatamata a apelat la sprijinul…