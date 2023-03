Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Constanței, Vergil Chițac, este acuzat ca a agresat-o fizic pe jurnalista Emilia Mihaila de la Radio Sky. Jurnalista susține ca a vrut sa-i adreseze o intrebare primarului, iar acesta a reacționat violent, a impins-o și i-a prins mana in ușa. Chițac recunoaște ca a avut loc un schimb de replici…

- Un tanar de 19 ani a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.Suspectul a fost prins in flagrant delict, in Bucuresti, de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, la scurt timp dupa ce ar fi vandut…

- Continue reading Un clujean din Apahida a ajuns in arest preventiv pentru trei infracțiuni – lipsire de libertate in mod ilegal, violența in familie și amenințare. Ce poți face daca ești victima violenței domestice at Info real.

- Membru al Mișcarii de Integrare spirituala in Absolut (MISA) a fost acuzat ca ar fi violat in repetate randuri o copila de 11 ani din județul Valcea. Barbatul a contactat-o pe fetița de mai multe ori și i-a cerut sa mearga acasa la el in București. Acesta a fost arestat preventiv de catre autoritați.

- 80 de PERCHEZIȚII, inclusiv in județul Dambovița, pentru investigarea unor infracțiuni din domeniul silvic și infracțiuni informatice Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in colaborare cu polițiști din cadrul…

- Depistat pe o șosea din municipiul Giuegiu conducand fara permis, un barbat de 49 de ani a ajuns, in final, in arest. Asta dupa ce polițiștii au cercetat trecutul sau și au constatat ca fusese prins fara permis de alte opt ori, iar in trei cazuri, conducea baut. Vineri, 13 ianuarie, polițiștii Biroului…