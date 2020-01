Bărbatul care a ameninţat că a pus o bombă la o rafinărie de lângă Ploieşti, reţinut de DIICOT Barbatul de 59 de ani, care a amenintat marti la numarul de urgenta 112, ca a amplasat o bomba in incinta unei rafinarii petroliere de langa Ploiesti, a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii l-au retinut miercuri pentru o perioada de 24 de ore pe inculpatul P.C., pentru savarsirea infractiunii de amenintare cu detinerea si utilizarea unor dispozitive explozive de orice fel.



"In cauza, s-a retinut faptul ca, la data de 14.01.2020, ora 19,34, inculpatul P.C., in varsta de 59 de ani, a initiat un apel telefonic catre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

