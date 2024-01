Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 17 din 15 ianuarie 2024 BULETIN DE PRESA Barbati banuiti de furt calificat, retinuti in urma unei perchezitii La data de 14 ianuarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Bistrita au efectuat o perchezitie domiciliara in localitatea Viisoara. In urma…

- In urma activitatilor desfasurate de politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Ramnicu Sarat, au fost identifica si si depistati doi tineri, de 18 si 23 de ani, din Ramnicu Sarat, banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie calificata, fapta comisa in data…

- La data de 11 noiembrie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de 2 barbați de 34 și 19 ani, din comunele Cașeiu și Unguraș. Din activitațile investigativ-operative, polițiștii au stabilit ca…

- In aceasta dimineața, polițiștii Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe din cadrul Poliției Municipiului Ploiești efectueaza 10 percheziții in județele Dambovița, Teleorman, Giurgiu și municipiul București, la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de furt calificat.…

- PERCHEZIȚII in Alba: Trei barbați din Sebeș cautați de autoritațile din Italia, pentru furt calificat, REȚINUȚI PERCHEZIȚII in Alba: Trei barbați din Sebeș cautați de autoritațile din Italia, pentru furt calificat, REȚINUȚI Trei barbați din Sebeș cautați de autoritațile din Italia, pentru infracțiuni…

- Ieri, polițiștii Biroului de Investigații Criminale ai Poliției municipiului Bistrița au luat masura reținerii pe o durata de 24 de ore fața de un tanar de 17 ani din Beclean, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata. Din cadrul probatoriului administrat de catre polițiști a reieșit faptul…