Stiri pe aceeasi tema

- Cincizeci si sapte de politisti din Buffalo, New York, si-au dat demisia, vineri, din trupele speciale de interventie dupa ce doi colegi de-ai lor au fost suspendati pentru ca au impins un barbat de 75 de ani ...

- Cincizeci si sapte de politisti din Buffalo, New York, si-au dat demisia, vineri, din trupele speciale de interventie dupa ce doi colegi de-ai lor au fost suspendati pentru ca au impins un barbat de 75 de ani in timpul unui protest, scrie CNN, potrivit Mediafax.Guvernatorul statului New York,…

- Un militar israelian a fost ucis de un palestinian in Cisiordania, iar un alt palestinian a fost ranit dupa ce a atacat politisti israelieni la periferia orasului Ierusalim, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel, anunța MEDIAFAX.Un sergent israelian in varsta de 21…

- Un numar de 62 de persoane care participau, sambata, la o petrecere in Craiova au fost amendate de politisti cu 131.000 lei pentru nerespectarea ordonantelor militare. Petrecareții sarbatoreau o logodna. Acțiunea forțelor de ordine a fost una ampla: poliție, mascați, militari și mitraliere.Vezi…

- Politistii au indisponibilizat 15 arme, 900 de cartuse, dispozitive de iluminare, optice si de vedere pe timp de noapte, in urma a 12 perchezitii efectuate la persoane banuite ar fi confectionat si modificat arme, munitii si componente esentiale ale acestora, in scopul utilizarii lor in activitati…

- Un tanar din comuna Gratiești a fost reținut de oamenii legii dupa ce a furat un telefon mobil dintr-un restaurant din Capitala. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.Incidentul a avut loc in data de 9 februarie.

- Dupa incidentele din prima zi de Paști, Ministerul Afacerilor Interne a decis suplimentarea forțelor din teren, in toata țara pentru a preveni apariția unor noi conflicte.Numarul angajaților MAI a fost suplimentat, astfel ca in toata țara, incepand de luni, de la ora 17, vor acționa inca 1.000…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din comuna Stanilesti, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru ultraj, dupa ce a lovit doi politisti care l-au oprit pentru a-i solicita documentul de identitate, conform ordonanțelor militare in vigoare.Incidentul s-a petrecut pe o strada din localitatea Stanilești,…