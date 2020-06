Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, a fost ridicat astazi de trupele speciale și dus la audieri dupa ce, la primele ore ale dimineții, a atacat doi agenți de poliție care incercau sa-l opreasca pentru un control. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 4.40, cand Stoicanescu Marian se deplasa…

- Cincizeci si sapte de politisti din Buffalo, New York, si-au dat demisia, vineri, din trupele speciale de interventie dupa ce doi colegi de-ai lor au fost suspendati pentru ca au impins un barbat de 75 de ani ...

- Un tanar a fost retinut de politisti dupa ce a folosit sume importante de bani falsi. Astfel Dragos Andrei Manolescu, o ruda indepartata a fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, ar fi folosit banii falsi pentru distractie. A jucat jocuri de noroc si a fost darnic cu lautarii, asta in urma cu…

- Un barbat de 32 de ani care si-a ucis cu cruzime mama a fost retinut si va fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzat de omor calificat. Incidentul s-a produs in locuinta celor doi din cartierul Tractorul din Brasov. Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov…

- CARANSEBEȘ – Așa a caracterizat managerul unitații sanitare, Adrian Cican, ziua de miercuri, cu doar cateva ore inainte de a fi revocat din funcție prin ordin al ministrului Sanatații! Cican a susținut o conferința de presa, alaturi de președintele Consiliului Județean, Silviu Hurduzeu și primarul Caransebeșului,…

- Un numar de 62 de persoane care participau, sambata, la o petrecere in Craiova au fost amendate de politisti cu 131.000 lei pentru nerespectarea ordonantelor militare. Petrecareții sarbatoreau o logodna. Acțiunea forțelor de ordine a fost una ampla: poliție, mascați, militari și mitraliere.Vezi…

- Un tanar din comuna Gratiești a fost reținut de oamenii legii dupa ce a furat un telefon mobil dintr-un restaurant din Capitala. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.Incidentul a avut loc in data de 9 februarie.