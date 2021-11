Bărbat reținut după ce a molestat sexual doi copii dintr-un centru de plasament Un barbat din Galati a fost retinut pentru 24 ore, pentru viol, dupa ce ar fi molestat sexual doi copii, de 11 si 13 ani, proveniti dintr-un centru de plasament din oras. Potrivit unor surse judiciare, barbatul era un cunoscut al celor doi copii institutionalizati in cadrul Centrului de servicii sociale „Dumbrava minunata” si acestia au fost de acord sa mearga cu el la domiciliul acestuia, unde a avut loc fapta. Cei doi copii obisnuiau sa paraseasca des Centrul de servicii sociale pentru a merge la cersit in pietele din cartierul „Dunarea”, acolo unde l-au si cunoscut pe barbat. Din primele date… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

