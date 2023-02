Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 12 Rurale Periam au retinut ieri, pentru 24 de ore, un barbat pentru comiterea mai multor infractiuni de incalcare a ordinului de protectie. Acesta nu avea voie sa se apropie la mai putin de 50 de metri de sotia sa. Barbatul in varsta de 63 de ani a fost introdus in Centrul de Reținere…

- UPS!! Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna Dumești, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție. Pe de 29 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești…

- La data de 12 decembrie 2022, politistii Sectiei 1 Rurale Timișoara au reținut pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 33 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de „incalcarea ordinului de protecție”. „In urma verificarilor efectuate a reieșit ca, in data de 9 decembrie 2022, Judecatoria Timișoara…

- Luni, 12 decembrie 2022, politistii Sectiei 1 Rurale Timișoara au reținut pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 33 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de “incalcarea ordinului de protecție”. In urma verificarilor efectuate a reieșit ca, in data de 9.12.2022, Judecatoria Timișoara a emis un ordin…

- La aproximativ doi ani dupa ce a depus plangere impotriva lui Alexandru Costandachi, cunoscut drept Justițiarul din Berceni, fosta lui iubita a avut o victorie in instanța și a obținut un ordin de protecție impotriva barbatului.

- Continue reading Mai rar: un clujean a obținut un ordin de protecție impotriva propriului fiu, care e obligat sa nu se apropie la mai puțin de o suta de metri, dar l-a incalcat și a fost saltat de polițiști at Info real.

- Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au reținut la data de 24 noiembrie, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 34 de ani, din comuna Bonțida, dupa ce a incalcat obligațiile ordinului de protecție emis de judecatorie. In fapt, la aceeași data, in jurul orei 17, barbatul a fost depistat in flagrant…

- La data de 9 noiembrie 2022, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 24 de ani, din municipiul Blaj, care este cercetat pentru incalcarea masurilor prevazute in ordinul de protecție, violența in familie și harțuire.…