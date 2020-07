Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, ora 19:52, politistii din Șomcuta Mare au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie a fost agresata. Ajunsi la fata locului, politistii au identificat victima, o femeie de 78 de ani din oras si agresorul, sotul acesteia, un barbat de 84 de ani. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Scene comice in Targiu - Jiu, unde un hoț a fost prins de un polițist care l-a fugarit in prijama. Polițistul Bogdan Chirițoiu, din Targu-Jiu, și-a inceput concediul trezit din somn de țipetele unei femei care tocmai fusese atacata de un talhar. „Ce haine... ce incalțaminte, așa am fugit dupa el,…

- Un barbat din Blaj este cercetat de polițiști pentru savarșirea infracțiunii de furt. Acesta ar fi sustras portofelul unei femei in timp ce se afla in incinta unui magazin din municipiu. La data 12 iunie 2020, polițiștii din Blaj au fost sesizați despre faptul ca, unei femei de 38 de ani, din Blaj,…

- Polițiștii clujeni au depistat in trafic, joi, un barbat care s-a urcat la volan deși nu deținea permis de conducere.”La data de 11 iunie a.c., in jurul orei 21.00, politistii rutieri din cadru Politiei municipiului Cluj – Napoca au depistat un barbat de 54 de ani, din comuna Dragu, judetul Salaj, in…

- Un barbat de 34 de ani, care a talharit o vanzatoare, a fost prins de sotul acesteia si de o femeie, fiind ulterior retinut de politisti, se arata intr-un comunicat de presa postat, joi, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, acesta ar…

- Denuntand ''rasismul de orice fel'', o firma internationala de investitii a decis sa concedieze o angajata alba dupa o inregistrare video devenita virala in care aceasta poate fi vazuta sunand la politie pentru a anunta ca s-a simtit amenintata de un barbat afroamerican care i-a cerut…

- Un barbat din Iasi a fost condamnat la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare dupa ce si-a agresat fosta sotia cu un ciob de sticla. Femeia a ramas oarba si ar trebui sa primeasca daune de 50.000 de euro de la barbat.

- Ciprian Marica, in mijlocul unui scandal amoros! Fotbalistul a fost prins, in fapt, in camera de hotel in care se bucura de momente de pasiune cu iubita...casatorita! Cum a reacționat soțul inșelat, cand i-a prins?