Bărbat prins de jandarmi când fura peste 650 litri de GPL Un barbat a fost prins in flagrant de jandarmi in timp ce sustragea peste 650 litri de GPL, a anuntat, marti, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, potrivit Agerpres. "In data de 18.12.2023, in jurul orelor 19,00, o patrula din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova a surprins in flagrant, pe strada Pompelor din municipiul Ploiesti, un barbat care transfera GPL (gaz petrolier lichefiat) dintr-o autocisterna intr-un alt autotren cu ajutorul unui furtun. Ceasul electronic montat pe vanele autocisternei a indicat ca, pana la sosirea jandarmilor, barbatul reusise… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 316 din 15 decembrie 2023 URMARIT INTERNATIONAL, DEPISTAT DE POLITISTII BISTRITENI Un barbat de 32 ani, cercetat pentru omor, pe numele caruia autoritatile spaniole au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de politistii din Bistrita Nasaud.Ieri, 14 decembrie a.c., politistii Serviciului…

- V.S. Doi șoferi au fost prinși in flagrant de catre jandarmii prahoveni in timp ce sustrageau peste 900 litri de combustibil, in comuna Brazi. ”In data de 13.12.2023, in jurul orelor 22:30, o patrula din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a surprins in flagrant, pe raza localitații…

- Doi soferi de TIR au fost prinsi in timp ce furau combustibil transferandu-l dintr-o cisterna in alta. Pana la sosirea jandarmilor, cei doi reusisera sa sustraga aproape o tona de combustibil lichid usor, informeaza News.ro. Incidentul a avut loc in apropiere de Ploiesti. ”O patrula din cadrul Inspectoratului…

- Jandarmii prahoveni au prins in flagrant doi soferi de TIR care furau combustibil dintr-o cisterna, transferandu-l in cea de-a doua. Pana la sosirea jandarmilor, cei doi reusisera sa sustraga aproape o tona de combustibil lichid usor, potrivit news.ro.Potrivit unei informari date publicitatii, joi,…

- Incidentul a avut loc, joi, in comuna Brazi din Prahova, dupa ce șoferii de TIR au fost prinși de jandarmi in timp ce transferau combustibil dintr-o cisterna in alta, informeaza News.ro.„O patrula din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova a surprins in flagrant, pe raza localitatii Brazi,…

- Miercuri dupa-amiaza, polițiștii și procurorii au demarat o ancheta in urma descoperirii unui corp decapitat al unui barbat. Trupul neinsuflețit a fost gasit intr-o cladire abandonata, in imediata apropiere a unui magazin din comuna Slatioara, județul Olt. Conform informațiilor furnizate de purtatorul…

- F. T. In perioada 20-22 octombrie, polițiștii prahoveni au derulat 16 acțiuni pentru prevenirea și descurajarea faptelor comise cu violența, a situațiilor de risc și pentru combaterea consumului de bauturi alcoolice și substanțe psihoactive. „Pentru neregulile constatate- informeaza IPJ Prahova intr-un…

- Un tanar de 19 ani a fost reținut de polițiști dupa ce a agresat si a talharit un barbat din Craiova. Incidentul a avut loc pe bulevardul Carol I din municipiu. „Politistii au fost sesizati, in noaptea de 15 spre 16 octombrie, de un barbat, de 36 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul…