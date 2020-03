Barbat prins beat la volan “in plin sezon de coronavirus”

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor care dau dovada de inconștiența atunci cand vine vorba de obligația de a se izola la domiciliu crește de la o zi la alta. Un barbat care s-a intors din Roma in urma cu 2 zile a fost gasit intr-un autobuz STB, linia 104, fara sa ii pese ca ar putea infecta si alte persoane. El acuza…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii IPJ Valcea, barbatul, in varsta de 32, din municipiul Ramnicu Valcea, a revenit din Italia in data de 9 martie si ar fi trebuit sa se afle in autoizolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile conform deciziilor autoritatilor din domeniul sanatatii publice. …

- Un barbat care a condus pe raza satului Rotunda, orașul Liteni, un autoturism VW Polo deși nu are permis de conducere și era și in stare avansata de ebrietate, a petrecut 24 de ore in arest, dupa care procurorul de caz a decis sa il lase in libertate, e drept sub masura controlului judiciar pentru ...

- Un barbat a fost reținut de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce conducea sub influența alcoolului. Ba mai mult, deși i s-a facut semn sa opreasca, el a continuat sa mearga, oamenii legii reușind sa-l opreasca dupa trei kilometri de urmarire.

- In baza probatoriului administrat, politistii orasului Viseu de Sus au dispus ieri, 02 februarie, retinerea pentru 24 de ore a unui barbat care a comis mai multe infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. In cursul zilei de azi, acesta va fi prezentat instantei cu propunere de arestare…

- Un tanar din comuna Ciulnita a fost prins conducand, desi avea permisul suspendat. Mai mult decat atat, el s-a urcat si baut la volan.La data de 20 ianuarie, in jurul orei 20.00, politistii din Stelnica au oprit in timpul unui filtru rutier pe raza comunei Vladeni un autoturism condus de un tanar de…

- La data de 15 ianuarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat in trafic, un barbat, de 46 de ani, din comuna Stanești, in timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Titulescu, din municipiul Targu Jiu, avand o concentratie de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Ziarul Unirea DOSAR PENAL pentru un barbat din Alba Iulia, prins de polițiști, la volan, sub influența alcoolului DOSAR PENAL pentru un barbat din Alba Iulia, prins de polițiști, la volan, sub influența alcoolului La data de 06 ianuarie 2020, in jurul orei 07.25, pe polițiștii din Alba Iulia l-au depistat…