- Un barbat in varsta de 44 de ani a murit, joi, dupa ce a cazut in scara liftului unui bloc din municipiul Botosani, a confirmat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, conform agerpres.ro . Potrivit oficialului Politiei din Botosani, barbatul ar fi cazut in…

- Un elev, de 19 ani, al Școlii Sf. Mina din Craiova, a ajuns azi noapte la spital, dupa ce a cazut la etajul internatului unitații de invațamant. Azi noapte, la ora 3.15, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizați de la spital ca tanarul, cazut de la etaj, a ajuns la camera de garda. Polițiștii…

- Un barbat de 87 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unei cladiri din Cluj-Napoca. La data de 24 februarie, in jurul orei 22,50, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc, pe bulevardul 21 Decembrie…

Un barbat de 87 de ani a murit vineri seara dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unei cladiri din Cluj Napoca.Potrivit IPJ Cluj, la data de 24 februarie, in jurul orei 22,50, Politia municipiului Cluj Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc,…

- O tanara de 20 de ani a murit, sambata, dupa ce ar fi cazut de la etajul intai al blocului in care locuia, in municipiul Targu Jiu. Politistii fac verificari in acest caz, pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc incidentul.Fata a cazut de la etajul intai, iar echipajul Serviciului de Ambulanta…

Un barbat a cazut joi in casa liftului de la etajul 3 al unui imobil aflat in construcție. Acesta a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost dus la spital.