Bărbat MORT după ce a rămas prins sub un tractor, în Băbdiu – FOTO Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 20:30, ca o persoana este prinsa sub un tractor, in apropierea localitații Babdiu din comuna Bobalna. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu doua autospeciale, o ambulanța, dar și polițiștii. ACTUALIZARE: ”Salvatorii au fost nevoiți sa se deplaseze pentru a ajunge la locul solicitarii aproximativ trei kilometri pe drum forestier. Deplasarea pe acest segment de drum greu accesibil a fost realizata prin intermediul autospecialei cu tracțiune integrala, in care au fost mutate utilajele… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

