- UPDATE Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoturismul pe raza localitații Vadu Pașii catre intersecția cu DN2E85, un șofer de 24 de ani a surprins și accidentat un pieton de 57 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure. Atat șoferul,…

- Trafic blocat pe DJ203K, in localitatea Vadu Pașii, in urma unui grav accident rutier. Din primele date, un barbat a fost accidentat de o mașina, victima fiind preluata de ambulanța in stare de inconștiența. Revenim cu detalii! Articolul Barbat lovit de mașina in Vadu Pașii. Victima, inconștienta apare…

- Trafic dirijat in municipiu, pe Aleea Industriilor in urma unui accident rutier. Un pieton a fost lovit de o mașina. Articolul Pieton lovit de mașina pe Aleea Industriilor apare prima data in Opinia Buzau .

- Accident duminica seara pe DN10. In timp ce se deplasa cu un autoturism pe DN 10 pe direcția Brașov-Buzau, in localitatea Candesti, un șofer de 36 de ani din Vernesti a surprins si accidentat un pieton care s-ar fi deplasat pe partea carosabila, in acelasi sens de mers. Pietonul, un barbat de 58 de…

- In timp ce se deplasa cu autoturismul pe bulevardul Unirii din direcția Centru catre Maracineni, dupa intersecția cu strada Prutului, un șofer buzoian de 19 ani a surprins și accidentat un pieton de 54 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure. Pietonul…

- UPDATE In timp ce conducea un autoturism pe DN 22, din direcția Rm. Sarat catre Braila, intre localitațile Ramnicelu și Boldu, un barbat de 68 de ani din Rm. Sarat ar fi pierdut controlul direcției, imprejurare in care mașina a ieșit in decor, a acroșat un copac și s-a rasturnat in șanțul marginal.…