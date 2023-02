Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in Arad. Pompierii aradeni au intervenit la iesirea din oras, spre Nadlac, pentru a salva o victima ramasa incarcerata intr-o masina. Echipajul de descarcere s-a deplasat in jurul orei 7.30 in zona Verbița pentru extragerea victimei incarcerate in autoturism…

- Cei doi politisti au fost raniti dupa ce masina lor s-a rasturnat de pe pod intr-un rau intr-o urmarire dupa un șofer ce conducea fara permis.Mașina in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce urmareau autoturismul condus de un tanar fara permis auto.Accidentul…

- Marți, 24 ianuarie, la ora 16.40, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier produs pe D.N.1C in localitatea Satulung, soldat cu victima. La fața locului polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un barbat de 41 de ani a condus un autoturism pe un drum…

- Un barbat din Bodo, a fost retinut de politistii lugojeni, dupa ce ar fi incendiat masina sotiei. Pompierii au fost anuntati, sambata dimineata, despre faptul ca o masina a luat foc in fata unui imobil din localitatea Bodo. Dupa stingerea flacarilor, s-a stabilit ca focul a fost pus intentionat, astfel…

- In microbuzul scolar se afla si un cadru didactic. La spital a ajuns soferul masinii de paine. Un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineata, in localitatea Iezer, din judetul Botosani. In eveniment au fost implicate o masina de transport paine si un microbuz scolar. In autoutilitara se afla doar…

- Un accident s-a petrecut in urma cu puțin timp, pe DN 17, in Tiha Bargaului. Doua mașini s-au ciocnit – una dintre ele fiind proiectata in șanțul de pe marginea șoselei. Echipajul de prim ajutor SMURD de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului a preluat o femeie in varsta de aproximativ 27 de ani.…

- In urma cu puțin timp, autoritațile au anunțat un accident in localitatea Agrieș, unde un barbat a fost prins sub un tractor cazut in șanț. Acesta a decedat, in ciuda eforturilor pompierilor de a-l resuscita. In tractorul rasturnat in șanț se aflau doua persoane. Una dintre victime a fost prinsa sub…

- Pompierii militari aradeni au intervenit astazi, in jurul orei 11:00, cu o autospeciala de salvare la inalțime și doua echipaje SMURD pentru salvarea unei persoane ramasa blocata la etajul superior al unei case aflata in construcție, din localitatea Covasanț. „Victima, un barbat in varsta de 39 de ani…