Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Zimandu Nou, județul Arad, a dat foc imobilului in care locuia cu concubina lui, dupa o cearta cu aceasta. Ieri, polițiștii Secției 1 Rurala Arad au fost sesizați prin apel de urgența la 112, despre un incendiu la un imobil din Zimandu Nou. Din cercetari, a reieșit ca un barbat de 39 […]…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a fost dat disparut de mama sa, dupa ce a plecat duminica dupa-amiaza de acasa și nu a mai revenit. In data de 28 martie 2023, in jurul orei 12:20, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de o femeie din localitate cu privire la faptul ca fiul sau, […] Articolul…

- Politistii rutieri din Arad au fost ocupati in ultimele 24 de ore cu soferii care nu respecta legislatia. In cadrul unei razii au fost acordate amenzi in valoare totala de 67.900 de lei. Au fost date 166 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea barbatului sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 15 februarie a.c., polițiștii…

- Meteorologii au actualizat duminica, atentionarea Cod galben privind ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada. Incepand de duminica pana luni dupa amiaza, pentru zeci de judete din nord, centru si vest au fost emise atentionari care vizeaza ninsori, iar pe alocuri vor fi si depuneri de polei.…

- Un tanar din Oraștie, județul Hunedoara, a fost dat disparut dupa ce a plecat la munca, in Germania. Polițiștii din Oraștie au fost sesizați ieri de tatal tanarului in varsta de 20 de ani – Ilie-Alexandru Pirva (foto) – de faptul ca fiul sau a plecat in data de 14 februarie și nu a mai […] Articolul…

- Un barbat de 50 de ani care a ajuns la Spitalul Județean Arad cu plagi taiate la nivelul gatului a fost salvat de medici, care i-au reconstruit jugulara și carotida. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad, medicii de garda din cadrul secțiilor Chirurgie Generala I și…

- Din aceasta saptamana, ziarele Agenda și PubliTim le gasiți și la magazinele tutungerii Inmedio! Va prezentam toate punctele de unde se pot cumpara publicațiile Agenda și PubliTim, cele care fac de atația ani parte din familia voastra, care va ofera știri, reportaje și anunțuri in fiecare saptamana.