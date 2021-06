Bărbat din Șirioara, la spital, după ce a căzut de pe casă Un barbat din Șirioara a ajuns la spital, sambata dimineața, dupa ce a cazut de la o inalțime de 4 metri, de pe o casa. In aceasta dimineața, salvatorii bistrițeni au intervenit, in urma unui apel la 112, la un incident petrecut pe raza localitații Șirioara, unde un barbat de aproximativ 40 de ani ar fi cazut de pe o casa. La locul incidentului au fost direcționate un echipaj SAJ și echipajului de terapie intensiva mobila SMURD. „Echipajele de intervenție au gasit victima conștienta. Aceasta prezenta traumatism de coloana vertebrala„, a transmis ISU Bistrița-Nasaud. Articolul Barbat din Șirioara,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru femei au ajuns miercuri la spital, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier pe DJ 173, intre localitațile Budacu de Sus și Ragla. Autoturismul condus de o tanara din Orheiu Bistriței s-a rasturnat in afara parții carosabile. Pe Drumul Județean 173, intre localitațile Budacu de Sus și…

- O fetița de 5 ani a ajuns miercuri la spital, dupa ce mașina in care se afla și care era condusa de tatal ei, a intrat intr-un cap de pod, in Bistrița Bargaului. Potrivit polițiștilor, etilotestul a indicat o valoare pozitiva. La locul accidentului a intervenit un echipaj de prim-ajutor de la Garda…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud a fost arestat la domiciliu, dupa ce polițiștii l-au depistat la volanul unui autoturism fara permis de conducere și, in plus, era sub influența puternica a lui Bachus. Polițiștii din Sangeorz-Bai au dispus, sambata, reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 40 de ani…

- O fetița din Sangeorz Bai se afla in stare grava dupa ce a cazut pe scari, in Școala Gimnaziala din Sangeorz Bai. A fost solicitat in sprijin elicopterul SMURD de la Baza Aeriana Jibou pentru a o gransporta la o clinica de specialitate. O fetița de 12 ani a fost gasita inconștienta la școala in Sangeorz-Bai.…

- Polițiștii bistrițeni eu emis un ordin de protecție provizoriu pe numele unui barbat din Uriu care i-ar fi trimis mai multe mesaje de amenințare fostei soții, dar și actualului iubit al acesteia. Totodata, oamenii legii au intocmit un dosar penal. Polițiștii au fost sesizați, vineri, de catre o femeie…

- Un barbat a ajuns la spital, din cauza ca a fost lovit de un autoturism, in timp ce traversa strada prin loc nepermis, in Beclean. Autoturismul era condus de un tanar de 19 ani din localitatea Chiuza. Polițiștii au demarat o ancheta. La locul accidentului a intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD…

- Accident grav la Manastirea Parva din județul Bistrița-Nasaud, unde un barbat a cazut de la circa 3 metri inalțime. La locul accidentului au intervenit un echipaj SAJ BN și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD. Potrivit SAJ Bistrița-Nasaud, a fost solicitat in sprijin elicopterul SMURD de la…

- Accident grav la Manastirea Parva din județul Bistrița-Nasaud, unde un barbat a cazut de la circa 3 metri inalțime. La locul accidentului au intervenit un echipaj SAJ BN și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD. Potrivit SAJ Bistrița-Nasaud, a fost solicitat in sprijin elicopterul SMURD de la…