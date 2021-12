Un tanar din Maroc care avea un permis de studii expirat a fost preluat de Poliția de Frontiera de pe o insula izolata aflata pe raul Mureș. Acesta incerca sa ajunga ilegal in Ungaria. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, impreuna cu lucratori ai ISU Timis, au salvat, de pe un ostrov pe raul Mures, un cetatean din Maroc care ramasese blocat acolo. Tanarul intentiona sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge ulterior intr-o tara din Vestul Europei. „Ieri, in jurul orei 21:45, in baza unei solicitari 112 primite la nivelul ITPF Timisoara, politistii…