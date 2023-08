Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 40 de ani din judetul Bacau si fiica sa de un an si jumatate au fost salvate, miercuri, de politisti, dupa ce concubinul acesteia a agresat-o si i-a luat masina si fetița, plecand la locuinta sa, conform news.ro.Acolo, el a incercat sa ii intimideze pe politisti cu un fierastra electric…

- Un barbat din Podu Turcului și-a agresat concubina din comuna Motoșeni, apoi i-a furat fetița de un an jumatate și mașina. Agresorul nu avea nici permis de conducere și consumase și bauturi alcoolice. Pe 9 august, polițiștii Secției 4 Poliție Podu Turcului au fost sesizați, prin 112, despre faptul ca…

- Un barbat de 40 de ani i-a pus pe jar pe polițiștii din Bacau, dupa ce a patruns in casa fostei sale concubine și ar fi rapit-o pe fiica sa. Oamenii legii l-au gasit la locuința lui și au reușit sa il imobilizeze, nu inainte ca acesta sa ii amenințe cu o drujba.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au efectuat miercuri noua percheziții domiciliare in județul Timiș și o percheziție domiciliara…

- Un barbat fara permis a accidentat un copil de opt ani, și-a ascuns mașina in padure și a fugit. Politistii l-au identificat joi pe barbatul banuit ca ar fi provocat luni accidentul din comuna galațeana Frumusita. Acesta le-a aratat locul unde a ascuns masina, care avea numere de inmatriculare false.…

- La data de 22 mai 2023, in jurul orei 21,30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 18 ani, din comuna Hopatra, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt in scop de folosința și conducere…