- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a cazut, luni, de la etajul doi al mall-ului, la Timisoara. Potrivit primelor informatii, acesta ar fi fost vazut... The post Un barbat s-a aruncat de la etajul doi al mall-ului, la Timisoara. UPDATE: Omul a murit appeared first on Renasterea banateana .

- Pentru a simți ca sunt in siguranța și totul este bine pus la punct, un barbat din județul Bacau și-a gasit sfarșitul chiar in timp ce dezinfecta casa. Soția acestuia se afla in stare grava, iar medicii sunt rezervați in privința șanselor de supraviețuire.

- Un barbat de 42 de ani s-a aruncat de la etajul șase al Spitalului Județean de Urgența din Oradea, unde era internat. El a murit pe loc, iar din datele furnizate de Poliție reiese ca se afla in sevraj, pentru ca nu a consumat alcool mai multe...

- Știre inițiala: Intervenție de urgența a autoritaților ieșene. Doua persoane sunt blocate intr-un canal de pe Aleea Mușatini, din cartierul Alexandru din municipiul Iași. O femeie care trecea prin zona a auzit zgomote neobișnuite venind dinspre canal. Dupa ce s-a apropiat și i-a vazut pe cei doi, a…

- In urma cu puțin timp, un apel la numarul unic de urgența 112 a anunțat ca o persoana a cazut de la etajul al doilea al unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun, aproape de Biserica „Sf. Nectarie”. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical și un echipaj de poliție. Barbatul a fost dus [...]