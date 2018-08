Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Aiud, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o locuinta de pe raza municipiului. Se pare ca, in data de 17 ianuarie 2018, tanarul ar fi patruns, prin efractie, intr-o casa si ar fi sustras…

- Ieri, 30 iulie 2018, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au identificat un barbat de 35 de ani, din comuna Santimbru, ca banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in data de 29 iulie 2018. Se pare ca, in dimineata zilei de 29 iulie,…

- Un barbat de 33 de ani din comuna Șpring este cercetat de polițiști, dupa ce a furat un compresor din anexa unei locuințe din Drașov. Fapta a fost sesizata de catre pagubit, marți, 10 iulie, iar polițiștii l-au identificat pe suspect o zi mai tarziu. Potrivit IPJ Alba, politistii din cadrul Politiei…

- Politistii din cadrul Politiei Ocna Mureș au identificat un tanar de 18 ani si un minor de 14 ani, ambii din localitatea Unirea, ca persoane banuite de comiterea unui furt, fapta sesizata politiei in data de 05.07.2018. La data de 05 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei Ocna Mureș au identificat…

- Polițiștii timișoreni fac cercetari fața de un barbat de 52 de ani, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința situata pe raza municipiului. Mai exact, polițiștii postului de poliție T.F. Timișoara au identificat un barbat de 52 de ani, din comuna Vișina, județul Olt, banuit de comiterea unui furt…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Farau au identificat un barbat de 67 ani din Farau, ca persoana banuita de comiterea unui furt, dintr-o gradina a unui imobil, fapta sesizata politiei in cursul aceleiasi zile. La data de 26 iunie 2018, politistii Postului de Politie Farau l-au identificat…

- Politistii din cadrul Postului de Poliție Lopadea Noua au identificat un minor ca persoana banuita de comiterea unui furt din curtea unei locuinte din Lopadea Noua. La data de 25 iunie a.c., politistii Postului de Poliție Lopadea Noua l-au identificat pe un minor de 13 ani din Bihor ca persoana banuita…

- Ieri, 14 iunie 2018, politistii Postului de Politie Sibot au fost sesizati de catre un cetatean din comuna, cu privire la faptul ca, de pe o pasune din comuna, i-a disparut un cal. In urma investigațiilor efectuate, politistii din Sibot l-au identificat pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Orastie,…