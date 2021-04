Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 16, producerea unui accident in localitatea Nireș, comuna Mica. Din primele informații, o motocicleta a fost implicata in accident. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj medical,…

- Un barbat a murit intr-un accident produs duminica seara pe DN 75, in apropiere de limita dintre judetele Alba si Bihor, dupa ce acesta a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul intr-un copac, potrivit Agerpres.

- Ieri, 28 martie 2021, in jurul orei 18,15, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, comuna Mihalț, in timp ce conducea un ATV, pe strada Principala din comuna, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul ATV-ului,…

- Barbat din Timiș depistat la volan BEAT și fara permis, REȚINUT de polițiștii din Teiuș: Ce alcoolemie avea acesta Un barbat, de 39 de ani, din comuna Sanpetru Mare, județul Timiș a fost reținut luni, de polițiștii din Teiuș pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. La data…

- Sambata seara, 20 februarie, ora 21.25, un barbat de 30 de ani din Giulești a condus un autoturism din direcția Sat Șugatag spre Ferești, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un alt autoturism aflat in trafic. La volanul celui de-al doilea autoturism a fost identificat un barbat de 30 de ani…

- Vineri, polițiștii Sectiei 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un tanar de 29 de ani, din comuna Așchileu, in timp ce conducea o autoutilitara pe DJ 109, in localitatea Așchileu Mic, tractand un autoturism la volanul caruia se afla un tanar de 24 de ani, din aceeasi comuna. In urma verificarilor, s-a…

- A urcat la volanul unui BMW fara a avea permis de conducere si a ajuns pe patul de spital. Vorbim despre un barbat de 30 de ani, care a pierdut controlul asupra volanului, astfel masina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un parapet.

- Ieri, 14 februarie 2021, in jurul orei 18.30, patrula mixta, formata din polițist și jandarm, constituita la nivelul Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca pe strada Cimitirului din comuna Vințu de Jos a avut loc un eveniment rutier. Din primele verificari…