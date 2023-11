Bărbat de 83 de ani, ţinut în arest după violarea unei fetiţe de 7 ani Instantele de judecata au dispus mentinerea arestului preventiv fata de un barbat de 83 de ani, din Craiova, deferit justitiei pentru comiterea infractiunii de viol. Potrivit anchetatorilor, barbatul a agresat sexual o copila de 7 ani. Agresiunile au avut loc in iulie, la domiciliul barbatului din Craiova, dar si intr-un imobil din comuna Gighera. Procurorii au stabilit ca, in aprilie 2023, mama victimei a platit un avans de 3.000 de euro pentru cumpararea unui imobil din comuna Gighera, proprietatea barbatului de 83 de ani, care locuia la Craiova. Cu acesta ocazie, femeia si cei doi copii ai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

