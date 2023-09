Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Suceava au tras mai multe focuri de arma, dupa ce au prins mai multe persoane la furat de lemne, iar acestea devenisera agresive. In urma acestei actiuni, un barbat a fost ranit, fiind transportat la spital.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava au anuntat,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a fost retinut de politistii doljeni, fiind acuzat ca a incendiat, in luna februarie, masina fostei partenere.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat, sambata, ca politistii Sectiei 3 au retinut un barbat de 41 de ani, din comuna Plenita,…

- Din cercetarile efectuate a rezultat ca, la data de 17 august 2023, acesta ar fi agresat un barbat de 30 de ani, prin aceea ca l ar fi muscat de lobul urechii si i l ar fi smuls. Scene macabre au avut loc in orasul Harlau, judetul Iasi. Politistii din cadrul Politiei Orasului Harlau au retinut un tanar…

- Astazi, 22 iulie, polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au fost secizați cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari efectuate s-a stabilit faptul ca ar fi avut loc o coliziune in municipiul Ramnicu Valcea, intre un autoturism condus de…

- Și-a agresat parinții dupa ce a baut: Un barbat din Alba nu mai are voie sa se apropie de de familie dupa ce a provocat un scandal Un barbat de 31 de an din comuna Intregalde s-a imbatat in seara zilei de 18 iulie și și-a agresat parinții. Pe numele sau polițiștii au intocmit un ordin de protecție.…

- O tragedie a avut loc luni seara in localitatea Napradea. Un barbat a murit strivit intr-un utilaj agricol despre care localnicii spun ca era o moara de macinat cereale. Contactat de redactorul Magazin Salajean, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Salaj ne-a declarat ca polițiștii…

- Un barbat de 30 de ani din judetul Dolj a ajuns la spital dupa ce a fost agresat de doi tineri, iar politistii fac cercetari in acest caz, potrivbit news.ro.,Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat marti, printr-un comunicat de presa, ca politistii Sectiei nr.12 Politie Rurala Daneti au…

- Scandal la ștrandul Trivale din Pitești, sambata, 24 iunie, dupa ce mai mulți tineri veniți sa se relaxeze s-au luat la cearta, relateaza portalul local Ziarul Argeșul, care preia informații oferite de poliția județeana.Doua echipaje din cadrul Secției 3 Poliție Pitești s-au deplasat la fața locului,…