- Sambata, 11 august 2018, in jurul orei 18.30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce desfașurau activitați de patrulare pe raza comunei Bucerdea Granoasa, l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere…

- Ieri, 31 iulie 2018, in jurul orei 11.00, polițiștii Postului de Poliție Cetatea de Balta l-au depistat pe un barbat de 62 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un tractor, pe raza comunei, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si fara ca autovehiculul sa fi…

- La data de 31 iulie 2018, in jurul orei 11.00, polițiștii Postului de Poliție Cetatea de Balta l-au depistat pe un barbat de 62 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un tractor, pe raza comunei, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si fara ca autovehiculul…

- Ieri, 25 iulie 2018, in jurul orei 11.10, politistii rutieri din Teius l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din judetul Timis, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Teius, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Vineri, 13 iulie 2018, in jurul orei 11.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 45 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, pe strada Nicolae Balcescu din municipiu. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Ieri, 12 iunie 2018, in jurul orei 22.45, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Sinmiclauș, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un moped neinmatriculat si fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- Ieri, 29 mai 2018, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe Bulevardul Revolutiei 1918 din municipiu, au verificat un autoturism cu numere de inmatriculare de Olanda, condus de un barbat de 47 de ani, din Teius. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- Ieri, 17 mai 2018, in jurul orei 15.30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj l-au depistat pe un minor in varsta de 17 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea, pe raza comunei Bucerdea Granoasa, un autoturism neinmatriculat si fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…