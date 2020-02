Stiri pe aceeasi tema

- BOCȘA/ANINA – Oamenii legii au reusit sa dea, miercuri, de urmele a doi bocseni de 26 si 27 de ani, banuiti ca in 11 si 19 octombrie, anul trecut, au intrat prin efractie in locuinta altui bocsean de 40 de ani, de unde au furat bunuri in valoare de aproximativ 10.000 de lei. „In urma cercetarilor efectuate,…

- Un barbat de 41 de ani a fost retinut dupa ce a agresat o vanzatoare intr-un magazin din orasul Targu Carbunesti, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti…

- Un brașovean de 37 de ani, angajat al unei firme de transport și procesare securizata a bunurilor s-a ales cu dosar penal, dupa ce a sustras o suma de bani dintr-un transport pe care trebuia sa-l efectueze. Polițiștii Secției 2 Poliție Brașov, au reținut, zilele trecute, un barbat, angajat al unei firme…

- Poliția Municipiului Sacele a fost sesizata prin apelul unic 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Padurii din localitatea Tarlungeni, din Brașov. ,,In fapt, la data de 11 decembrie, in jurul orei 22.50, un barbat, care a condus un autovehicul pe strada Padurii din Tarlungeni,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Audi, model A6, in valoare de 4.000 de euro, cautat de autoritatile din Germania. In data de 02.12.2019, in jurul orei 18.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II –…

- Un barbat, din comuna Șercaia, județul Brașov, cautat de autoritațile din Germania pentru mai multe infracțiuni de furt a fost ridicat din localitatea de domiciliu și incarcerat. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au pus in executare un mandat european de arestare emis…

- Doi frati din Scoarta au fost retinuti de politisti dupa ce au fost implicati intr-un scandal izbucnit la o petrecere, in urma caruia au trei persoane au suferit leziuni, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, potrivit Agerpres."Politistii…

- Un barbat de 50 de ani cautat de autoritatile din Germania, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, a fost ridicat de politistii din Rașnov. Pe numele barbatului din Rașnov, autoritatile judiciare germane au emis mandat european de arestare, pentru savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala.…