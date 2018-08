Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a suferit rani usoare dupa ce a fost atacat de un urs, in noaptea de luni spre marti, in timp ce se afla campat cu cortul pe Valea Cerbului din Busteni."In noaptea dintre 6 si 7 august, in jurul orei 01,15, jandarmii montani din cadrul Detasamentului Sinaia, au raspuns unei solicitari…

- Potrivit sefului Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, col. Liviu Coman, incidentul s-a produs in jurul orei 1.00, cand un turist care campase la marginea padurii de pe Valea Cerbului a fost atacat de un urs, in timp ce se afla in cort. Barbatul a sunat la 112, iar o patrula a Jandarmeriei…

- Un turist care isi petrecea vacanta in zona de camping de pe Valea Cerbului din Busteni, a a fost atacat de urs in noaptea de luni spre marti. Barbatul a fost ranit la o mana, dar a refuzat sa fie transportat la spital.

- Un barbat in varsta de 43 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce aflandu-se la paza a fost impușcat intamplator de catre unuchiul acestuia. Incidentul s-a produs ieri in jurul orei 17:20 in localitatea Bogzești, raionul Telenești.

- Un barbat in varsta de 62 de ani a murit joi, dupa ce masina pe care o conducea s-a ciocnit, in Sinaia, cu un autocar care transporta 46 de turisti francezi, iar apoi s-a rasturnat intr-o rapa, transmite corespondentul Mediafax.Reprezentații Poliției Prahova au declarat, corespondentului Mediafax,…

- SMURD-ul, atacat cu furci si topoare la Botosani. Un apel la serviciul 112 anunta ca un barbat a suferit o plaga taiata la mana stanga si sangera puternic. Incidentul a avut loc in comuna Tudora. Politistii l-au amendat pe scandalagiu cu 1.

- Un control de rutina al politiștilor, efectuat in timpul noptii de miercuri spre joi, a dus la depistarea intr-un autoturism a catorva sute de pachete cu tigari de provenienta ilegala.Incidentul s-a petrecut in jurul orei 02.50, pe un drum comunal care se intersecteaza cu DN 17A, in apropierea ...

- Caz șocant in localitatea clujeana Poiana Horea, comuna Beliș. Un barbat a fost injunghiat de peste 10 ori de catre soțul gelos al unei femei din localitate. Victima s-ar fi intalnit pe ascuns cu femeia maritata, pentru a intreține relații intime. Soțul gelos i-ar fi prins pe cei doi in flagrant, in…