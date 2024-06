Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin se va putea deplasa in Elvetia pentru a participa la ipotetice negocieri fara a fi arestat, in pofida mandatului emis de Curtea Penala Internationala, a asigurat, duminica, presedinta elvetiana Viola Amherd, dupa summitul gazduit de tara sa consacrat pacii in Ucraina,

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca aproximativ 700.000 de militari rusi participa in prezent la ofensiva din Ucraina, transmite France Presse. „Avem aproape 700.000 barbati in zona operatiunii militare speciale”, a declarat Putin intr-o intalnire televizata cu soldati decorati pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat de inteles vineri la finalul vizitei sale in China ca nu agreeaza ideea unui armistitiu in razboiul din #Ucraina pe durata desfasurarii Jocurilor Olimpice de vara de la Paris, dar a afirmat ca este dispus sa negocieze cu Kievul pe baza acordului de pace nefinalizat…