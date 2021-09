Bărbat, atacat de un mistreț pe un teren agricol din județul Cluj. În apropiere avusese loc o vânătoare ilegală Un barbat de 64 de ani a fost atacat, sambata, de un mistreț, in timp ce se afla la munci agricole pe un teren din localitatea Unguraș, județul Cluj. Ulterior incidentului, polițiștii au aflat ca in apropiere de locul unde se afla victima avea loc o vanatoare ilegala. Victima a fost preluata cu un elicopter […] The post Barbat, atacat de un mistreț pe un teren agricol din județul Cluj. In apropiere avusese loc o vanatoare ilegala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 64 de ani a fost atacat de un porc mistreț in localitatea Unguraș in timpul unei partide de vanatoare.Polițiștii dejeni au fost sesizați sambata, in jurul orei 10.40, prin apelul unic de urgența 112, cu privire la faptul ca, pe un teren agricol situat in localitatea Unguraș, un barbat ar…

- „Politistii dejeni au fost sesizati astazi, in jurul orei 10,40, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca, pe un teren agricol situat in localitatea Unguras, un barbat ar fi fost atacat de un exemplar de porc mistret. La fata locului, politistii au identificat persoana, un barbat de…

- Un barbat de 64 de ani a fost ranit astazi, 11 septembrie 2021, de un mistret, si a fost de preluat de un elicopter SMURD pentru a fi transportat la spital. “Politistii dejeni au fost sesizati astazi, in jurul orei 10,40, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca, pe un teren agricol…

- Localitatea Margau, din județul Cluj, este prima localitate care intra, marți, in scenariul roșu, in valul patru al pandemiei. In comuna Margau, județul Cluj, a fost aprobat scenariul roșu din cauza numarului ridicat de persoane infectate cu noul coronavirus. In aceasta zona, rata persoanelor confirmate…

- Percheziții in Cluj dupa ce polițiștii au aflat ca un barbat ar fi accesat registrul electronic de evidența a vaccinarilor al unui centru din județul Alba și ar fi eliberat, mai multe adeverințe care atestau, in fals, vaccinarea la acel centru de vaccinare, a mai multor persoane. Niciuna insa nu se…

- Un barbat d 34 de ani, din Ploiesti a fost impuscat in cap de fostul sau cumnat. Acesta din urma a intrat in locuința fostei rude, l-a impușcat in cap cu un pistil cu bile, apoi a fugit. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul a fost prins de politisti, pe un camp. ”In […] The post Un barbat…

- Cea mai afectata dintre localitație din județul Alba este Ocoliș unde, la stația meteo, s-au inregistrat precipitații fara precedent, de 250 de litri/mp in mai puțin de 24 de ore. Viitura care a maturat localitatea a facut prapad. Cele mai insemnate pagube materiale au avut loc in urma unei viituri…

- Un barbat a fost atacat de urs, vineri, in timp ce se afla in zona barajului Vidraru, in judetul Arges. A suferit leziuni la o mana și a fost dus la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, barbatul a fost atacat de urs in timp ce se afla in zona Barajului Vidraru. El […] The…