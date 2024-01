Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Ciclova Romana, a fost arestat preventiv, sambata, pentru 30 de zile, de Judecatoria Oravița, pentru ca și-a agresat fizic fiica in varsta de doi ani, in locuința acestora. Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Oravița au fost sesizați joi seara, de o femeie care a reclamat…

- Un barbat de 42 de ani din municipiul Giurgiu a fost arestat preventiv pentru tentativa la talharie, dupa ce ar fi agresat fizic si ar fi incercat sa sustraga banii unui barbat de 69 de ani care se deplasa pe soseaua Bucuresti, din municipiul Giurgiu. "Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata,…

- Joi, 28 decembrie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani, din comuna Vințu de Jos, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in…

- Dragoste cu nabadai: Un barbat din Vințu de Jos, beat fiind, și-a batut iubita și pe fiica acesteia, in varsta de 19 ani: Agresorul a fost REȚINUT iar tanara a fost transportata la SPITAL Dragoste cu nabadai: Un barbat din Vințu de Jos, beat fiind, și-a batut iubita și pe fiica acesteia, in varsta de…

- Un craiovean, de 44 de ani, banuit de violența in familie a fost reținut, azi noapte, pentru 24 de ore de polițiști din cadrul Sectiei 5. In cursul zilei de 4 decembrie, politistii au fost sesizati ca barbatul si-ar fi agresat fizic fiica de 15 ani. Potrivit IPJ Dolj , aseara, pe fondul unui conflict…

- Un barbat de 51 de ani, din Craiova, și-a aruncat fiica in varsta de doi ani de pe o masa pe podea, provocandu-i astfel rani in zona capului, informeaza News.ro.Politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 51 de ani, din Craiova, pentru savarsirea…

- Un barbat de 44 de ani din municipiul Bucuresti a fost arestat preventiv pentru talharie, dupa ce a agresat fizic o femeie in varsta, pe o strada din Sectorul 5, si i-a furat telefonul mobil din geanta, conform news.ro.Politia Capitalei a anuntat, duminica, faptul ca politistii de la Sectia 18 Politie…