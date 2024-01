Un barbat in varsta de 35 de ani, intrat in vizorul oamenilor legii, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Totul, dupa ce ar fi furat un seif in care se aflau circa 20.000 de lei, dintr-un restaurant din Sectorul 6 al Capitalei. Din cate anunța luni, 29 ianuarie, Poliția Capitalei, suspectul – un […] The post Barbat acuzat ca a furat un seif cu bani dintr-un restaurant din Capitala. Unde a fost prins suspectul first appeared on Ziarul National .