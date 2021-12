Bărbat accidentat lângă Luduș Astazi, in afara localitații Luduș, pe DN15E60, la km 30+300 m, a avut loc un accident rutier, cu victima. Conducatorul unui autoturism, de 45 de ani, din Luduș, a surprins și accidentat un barbat, de 42 de ani, din Bogata. Acesta a fost transportat la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

