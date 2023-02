O noua problema majora are loc in Turcia! Barajul Ataturk din sud-estul Turciei este intr-o stare critica, dupa cutremurele puternice care au avut loc ieri in apropierea barajului. Exista o șansa foarte mare ca barajul sa se rupa oricand, iar in acest caz, 30 de kilometri patrați in jurul acestuia vor fi sub ape.