Politistii din cadrul Poliției Orașului Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, au probat activitatea infracționala a doi tineri, in varsta de 18 ani, toți localitatea Lungulețu, banuiți de comiterea infractiunii de talharie calificata. Din cercetari a reiesit ca, in cursul nopții de 6 februarie […]