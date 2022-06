Pana marti dupa-amiaza, in Europa, lira sterlina a scazut cu 7% fata de dolar in acest an, fiind tranzactionata chiar sub 1,26 dolari, la 1,22 dolari pe unitate, la inceputul acestei luni. Pozitiile scurte au crescut fata de moneda, pe masura ce riscurile economice globale ale razboiului din Ucraina, inflatia, blocajele lantului de aprovizionare si incetinirea cresterii economice converg cu riscurile interne care decurg din situatia unica a Bancii Angliei si consecintele Brexit. Intr-o nota de cercetare de luni, strategul senior al BofA G-10 FX, Kamal Sharma, a spus ca poate fi asteptata o slabiciune…