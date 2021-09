Banii UE, prinși în plasele de pescuit de la Galați In Galați, oraș port la Dunare, o singura fabrica de plase de pescuit mai este inca in picioare, dar este o afacere care s-a ridicat și cu ajutorul banilor europeni. Mai mult, inițial era doar un magazin cu plase de pescuit, dar treptat s-a transformat intr-o fabrica de producție de plase de pescuit. Banii europeni au ajutat la dezvoltarea afacerii, o afacere interesanta pentru Romania, a carei poveste o aflam de la antreprenoare Felicia Munteanu. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

