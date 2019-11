Stiri pe aceeasi tema

- Orban spune ca rectificarea bugetara trebuie adoptata pana la sfarșitul lunii noiembrie, "altfel e bai mare" Guvernul vrea sa adopte pana la sfarsitul lunii noiembrie rectificarea bugetara, a declarat premierul Ludovic Orban. Premierul Orban a declarat vineri, în localitatea Balş…

- Salariul minim ar putea creste cu 7,2% in 2020, anunta premierul Ludovic Orban, precizand ca in aceasta saptamana vor fi definitivate propunerile pentru formula de calcul. "In cursul acestei saptamani, definitivam propunerile pentru formula de calcul a salariului minim. Daca stabilim ca formula…

- Romania isi indeplineste toate obligatiile care decurg din statutul de membru al NATO, a afirmat joi premierul Ludovic Orban, in contextul declaratiei presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, care a calificat Alianta ca fiind in ''moarte cerebrala'', din cauza retragerii SUA si a ofensivei…

- Diurnele platite de statul roman militarilor aflati in misiuni in teatrele de operatii vor fi majorate, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ministerul Apararii Nationale (MApN), premierul Ludovic Orban.Potrivit acestuia, cuantumul diurnelor va fi stabilit in urma unor…

- "Avem cateva prioritati. In primul rand - organizarea alegerilor. Am luat decizia de a convoca in seara asta toate entitatile, institutiile responsabile pentru organizarea alegerilor pentru a vedea clar situatia la zi si pentru a putea lua masurile care se impun pentru a asigura alegeri libere, corecte,…

- Ludovic Orban dorește sa continue politica de renunțare la moneda naționala. Guvernul sau dorește ca Romania sa treaca in cel mai scurt timp la moneda internaționala, euro. Banii din Romania s-ar putea schimba in cațiva ani.

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri ca s-a inteles cu reprezentantii USR sa sustina impreuna mai multe proiecte, printre care "Fara penali in functii publice" si revizuirea...

- Rareș Bogdan acuza Guvernul PSD ca îi cumpara pe parlamentari ca sa nu voteze moțiunea și susține ca s-a întâlnit cu doi dintre ei- unul dintr-un partid de dreapta, celalalt dintr-un partid de stânga - pentru a discuta, însa aceștia „prefera banii”. „Nu…