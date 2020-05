Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca, in urma unei discuții cu premierul Ludovic Orban, s-a decis ca valoarea amenzilor date pentru incalcarea... The post Vela a spus ca s-a decis unde se duc banii din amenzile aplicate pentru incalcarea restrictiilor appeared first on Renasterea banateana…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, ca sumele incasate din amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare ar putea fi utilizate in sistemul de sanatate publica. Potrivit acestuia, de la inceputul starii de urgenta au fost aplicate in Romania 290.000 de sanctiuni…

- Valoarea amenzilor aplicate in judetul Vaslui, in primele doua zile de Pasti, pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie stabilite prin ordonantele militare, este de peste 1.000.000 de lei, au informat reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Valoarea amenzilor aplicate in judetul Vaslui, in primele doua zile de Pasti, pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie stabilite prin ordonantele militare, este de peste 1.000.000 de lei, au informat reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. Potrivit unui comunicat de presa, in urma activitatilor…

- Actiunile pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus sunt desfasurate zilnic in judetul Ialomita. Pe, 14 aprilie, fortele de ordine au impanzit municipiul Fetesti unde au aplicat zeci de amenzi pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie.

- ■ in judet, 495 de persoane sunt in carantina, 662 in izolare la domiciliu Conform raportarii primite de la Directia de Sanatate Publica Neamt, la data de 13.04.2020 sunt 495 de persoane aflate in carantina, 473 persoane iesite din carantina, 662 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 5760 persoane…

- În ultimele 24 de ore, 662 de forțe de ordine au desfașurat misiuni specifice în contextul prevenirii și combaterii raspândirii COVID – 19. Astfel, s-a verificat modul de respectare a masurii de izolare în cazul a 505 de persoane, fiind controlate totodata 23 de…

- Peste 260 de amenzi au fost aplicate de catre politistii, jandarmii si politistii locali din Arad, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor privind restrictiile de circulatie, valoarea totala a sanctiunilor fiind de 295.000 de lei.Conform unui comunicat de presa remis, luni, de…