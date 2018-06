Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de angajati ai E.ON Romania au donat 70 de litri de singe in cadrul campaniei #missingtype, desfasurata in perioada 11 – 15 iunie. Conform unui comunicat al companiei, angajatii au donat singe la centrele de transfuzie sanguina din Alba-Iulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Birlad, Bistrita, Bucuresti,…

- Radu Dan, un biciclist impatimit, a parcurs drumul dintre Bucuresti si Cluj in circa 18 ore ca sa atraga atentia asupra unei campanii caritabile lansate de „Teach for Romania“. Despre aventurile sale de pe drum a povestit pe contul sau de Facebook indemnand lumea sa doneze.

- Mega Images are aproape 600 de magazine in Romania, insa marea lor majoritate, 510, se afla in Bucuresti si Ilfov. In 2017, Mega Image a inaugurat primele magazine din Cluj (unde exista deja zece unitati Mega Image si Shop&Go, plus un magazin in comuna Floresti). Iata ca anul 2018 inseamna venirea…

- Clubul Sportiv „Maraton’93” Lugoj a participat, in perioada 23-27 mai, la Galați, la cea de-a XXVI-a ediție a Cupei Danubius, tradiționala manifestare sportiva pentru persoanele cu dizabilitați, organizata de Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați. La concurs au participat…

- Salariile in Romania difera de la o regiune la alta, astfel ca cele mai mari caștiguri medii lunare din zonele bogate pot fi și duble fața de cele realizate in zonele sarace ale țarii. Angajaţii din Bucureşti şi din judeţele Cluj, Timiş şi Ilfov vor fi, în acest an,…

- Intre 24 aprilie si 6 mai, Festivalul Filmului Francez face o mica revolutie pe marile ecrane din 9 orase din Romania (Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Sfantu Gheorghe, Timisoara) cu cea de a 22-a sa editie al carei cuvant de ordine este "schimbare" - schimbare de idei,…

- Consiliul Judetean Vrancea si Centrul Cultural Vrancea va invita la vernisajul expoziției personale a artistului Liviu Nedelcu. Evenimentul va avea loc joi, la ora 17:00, la Galeriile de Arta din Focsani. Criticul de arta Magda Carneci, redactor sef Revista Arta, spune ca nici de data aceasta Liviu…