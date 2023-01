Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timișoara a depus cererea de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru proiectul de construire a unei noi maternitați in zona Balta Verde. Proiectul are autorizație de construire și documentația este pregatita pentru a fi lansata licitația de execuție.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a facut o scurta calatorie cu unul dintre cele 15 tramvaie noi ce au fost puse in circulatie, sambata, pe linia 41 din Bucuresti. „Este un moment de bucurie pentru Bucuresti, primele 15 din cele 100 de tramvaie pe care le avem contractate cu Astra Arad. In afara de cele…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna vrea sa demoleze si sa reconstruiasca din temelii cladirea principala a taberei din Zabala, urmand sa depuna in acest sens un proiect cu finantare din fonduri europene. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat ca viitoarea cladire va avea o capacitate de cazare…

- A inceput campania nationala de impadurire cu fonduri europene prin PNRR. Cei care detin terenuri agricole pe care nu mai vor sa le cultive le pot transforma in paduri sau perdele forestiere. Statul sustine un hectar de padure de stejar, la campie, cu pana la 20.000 de euro.

- Primarul Dominic Fritz a anuntat, joi, ca municipalitatea a castigat cea mai mare finantare europeana din istoria orasului, de 308 milioane de lei pentru modernizarea flotei de transport in comun prin achizitionarea a 55 de noi mijloace de transport in comun, 100% electrice, potrivit Agerpres.…

- Liceul ” Dr. C. Angelescu”din Gaești, va fi reabilitat cu finanțare prin PNRR, Primaria Gaești a obținut finanțare pentru corpurile C 1 Internat, C12 Liceu, C15 Atelier și C19 Cantina.Valoarea proiectului 11.497.498,68 lei ” Am primit o veste minunata și vreau sa ne bucuram impreuna. Prin PNRR s-a…

- Comunicat de presa | TSD și PSD Alba Iulia organizeaza conferința ”Bani europeni pentru afaceri romanești” Comunicat de presa | TSD și PSD Alba Iulia organizeaza conferința ”Bani europeni pentru afaceri romanești” Partidul Social Democrat Alba Iulia, cu sprijinul Tineretului Social Democrat Alba Iulia,…

- Primaria Timisoara anunta ca a inlocuit 90 la suta din conductele de termoficare din proiectul cu finanțare europeana. In cursul anului 2022 au continuat lucrarile de inlocuire a conductelor vechi cu conducte noi in sistem preizolat. Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare…