Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat absolventa Facultatii de Agricultura din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iasi, tanara a a cercetat influenta plantelor medicinale si aromatice asupra tenului, dar si cum poate agricultura sa mearga mana in mana cu frumusetea.

- Dupa demisiile Corinei Mosor, presedintele organizatiei USR Targu Neamt si a lui Doru Beldiman, Ovidiu Manole,un alt membru din conducerea organizatiei si-a dat demisia. Ovidiu Manole și-a motivat astfel gestul: „Am demisionat din USR de curand, determinat de minciunile, ipocrizia si cinismul lui Barna,…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași organizeaza ”Ziua lupinului”, o intalnire cu fermieri, studenți, cadre didactice și persoane interesate de cultura lupinului, in general, și a lupinul andin (L. mutabilis), in particular. Evenimentul va avea loc…

- Un barbat din Iasi a dat-o in judecata pe fosta sa concubina, pe care o acuza ca i-a folosit banii pentru a-si ridica o casa, dupa care i-a dat papucii. Judecatorii primei instante i-au dat dreptate si au obligat-o pe tanara sa plateasca peste 60.000 de lei.

- In perioada 13-18 iulie, candidatii se vor putea inscrie electronic, pe site-ul inscriere.uaic.ro si fizic, la sediul Universitatii. La admiterea din acest an au fost eliminate toate probele scrise, iar probele orale se vor sustine online, prin intermediul platformelor audio-video. La unele facultati…

- Ana Podgoreanu (21 de ani), studenta in anul III la Facultatea de Arhitectura Navala din cadrul Universitatii ”Dunarea de Jos” din Galati, a ales sa lupte impotriva noului coronavirus prin arta.

- Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Iasi au informat ca peste 34.000 de persoane vor beneficia de somaj tehnic pentru luna aprilie. Purtatorul de cuvant al AJOFM Iasi, Adriana Sarghie, a declarat ca pana la data de 15 mai au fost primite aproximativ 4.900 solicitari…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi vine in ajutorul candidatilor permițandu-le completarea informațiilor necesare pentru preinscrierea la admitere, oferind un acces mai bun la oferta educaționala. Pentru aceasta, USAMV Iasi pune la dispoziția elevilor…