Stiri pe aceeasi tema

- Tobii, o firma suedeza specializata in tehnologia de urmarire a ochilor, a facut luni un scurt anunț ca se afla in prezent „in negocieri” cu Sony Interactive Entertainment. Acest lucru ar putea duce la Tobii sa fie furnizorul de tehnologie de urmarire a ochilor in urmatoarea generație de caști VR pe…

- Mult asteptata „consola” de la Valve, de fapt un PC in format de consola portabila e gata sa ajunga la public. Valve a confirmat ca Steam Deck va sosi la final de luna februarie, iar cei care au rezervat terminalul vor primi o invitatie pe 25 februarie. Vor avea la dispozitie 3 zile pentru a plasa comanda,…

- Xiaomi a lansat in Romania doua noi gadget-uri: Smartwatch -ul Redmi Watch 2 Lite și caștile Redmi Buds 3 Lite. Redmi Watch 2 Lite va avea un preț recomandat de vanzare incepand de la 349.99 lei. Redmi Buds 3 Lite vor avea un preț recomandat de vanzare incepand de la 129.99 lei. In plus, pana pe 23…

- Apple a inceput sa puna accent pe realitate augmentata inca de cand a inceput sa integreze camere AR (LidAR) pe iPad Pro si iPhone-uri. Urmatorul pas este lansarea unei perechi de ochelari/casca VR, care era asteptata in 2022. Acum analisti de la Bloomberg au publicat un material ce arata ca headsetul…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au urcat cu 1,8% in zona euro si cu 2% in Uniunea Europeana in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, iar Danemarca, Bulgaria si Romania sunt statele membre UE in care s-au inregistrat cele mai cresteri, arata datele publicate joi de Oficiul…

- In fiecare sezon, vacanțele iți ofera oportunitatea de a incerca lucruri noi, de a vedea locurile la care ai visat dintotdeauna și de a crea noi amintiri alaturi de cei dragi. Indiferent de durata concediului, bagajul de vacanța este unul dintre factorii care poate chiar sa provoace stres. In special…

- Samsung și-a reimprospatat tableta Galaxy Tab A, accesibila, cu o performanța ceva mai buna, un ecran puțin mai mare, mai mult spațiu de stocare și funcții multitasking pentru a te ajuta sa lucrezi sau sa studiezi de acasa. Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) are un ecran LCD de 10,5 inci cu rezoluție…

- De-a lungul timpului, femeile au purtat intotdeauna ruj pentru deveni mai atractive și a se face mai remarcate. Culorile și ingredientele s-au schimbat de-a lungul secolelor, dar scopul purtarii rujului ramane același: sa exprime frumusețea interioara și exterioara. Roșul inseamna putere, siguranța și incredere,…