Stiri pe aceeasi tema

- Conform declaratiei de avere, completate in luna iunie 2022, detine un apartament de 70 mp, cumparat in anul 2002 Face parte, in prezent, din doua consilii de administratie, detinand, concomitant, functia de director la Ministerul Transporturilor Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele…

- Liderul opozitiei socialiste din Grecia, deputatul european Nikos Androulakis, al carui telefon a fost supravegheat de serviciul de informatii elen, a cerut joi ridicarea secretului asupra informatiilor pe fondul unui scandal de rasunet, care se rasfrange si asupra premierului Kyriakos Mitsotakis,…

- Regatul Unit este in doliu inca de joi, 8 septembrie, ziua in care a murit Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh din istoria țarii. La varsta de 96 de ani, suveranul a murit la reședința sa scoțiana, Castelul Balmoral alaturi de cei dragi. Potrivit jurnaliștilor britanici, monarhul și-a schimbat…

- RECORDER: Investigație video despre modul in care partidele politice finanțeaza presa. Prețul tacerii Controlul presei a fost mereu o tema controversata in Romania, insa ceea ce traim in ultimii ani este diferit: de la presa dependenta de banii unor moguli conectați politic și imparțita in tabere in…

- Potrivit unui articol publicat de Politica și Putere, se pare ca planurile opoziției politice din Turda au fost date peste cap de rezultatele financiare ale Salinei Turda din primele 6 luni ale anului 2022. Conform sursei citate, opoziția locala avea in plan pregatirea unei campanii impotriva conducerii…

- bull; Adrian Dan Dugaiasu este director coordonator la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta SA.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Adrian Dan Dugaiasu a mentionat ca, impreuna cu familia, detine, printre altele, cote parti din doua terenuri si din doua case, dar detine…

- Averea neta a lui Yang Huiyan, actionara majoritara la cel mai mare dezvoltator imobiliar din China, Country Garden, a scazut cu peste 52%, pana la 11,3 miliarde de dolari, de la 23,7 miliarde de dolari in urma cu un an, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Averea lui Yang a scazut considerabil miercuri,…

- Socialiștii acuza guvernarea ca „vrea sa inchida gura opoziției prin dosare politice, rețineri, arestari abuzive, incercand in acest fel sa sustraga atenția populației de la problemele grave din societate, dar și sa anihileze orice voce critica la adresa guvernarii”. Aceștia spun ca in spațiul public…